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Darbe dalarında 289 davadan 139'u Yargıtay tarafından onandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine yönelik ilk derece mahkemelerinde karara bağlanan 289 davadan 139'u Yargıtay tarafından onandı, 4'ü kanun yoluna başvurulmadan kesinleşti, diğer davaların temyiz ve istinaf süreçleri sürüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Temmuz 2022 11:31
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Darbe dalarında 289 davadan 139'u Yargıtay tarafından onandı

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik ülke genelinde açılan ve ilk derece mahkemelerince karara bağlanan 289 davanın 143'ündeki hükümler kesinleşti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla 56'sı İstanbul'da, 56'sı Ankara'da ve 177'si de diğer illerde olmak üzere toplam 289 dava açıldı.

Bu davalarda ilk karar Erzurum'da açıklandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sözde "Erzurum sıkıyönetim komutanı" kurmay albay Murat Koçak ile kurmay binbaşı Murat Yılmaz, 5 Ocak 2017'de "Anayasa'yı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son olarak Çanakkale 5. Alay Komutanlığı davasının da karara bağlanmasıyla yaklaşık 6 yıllık yargılama süreçlerinin sonunda darbe girişimine yönelik açılan 289 dava sonuçlandırıldı. Böylece ülke genelindeki tüm darbe girişimi davalarında yargılamalar tamamlanmış oldu.

- 4 bin 891 sanık hapis cezasına çarptırıldı

Sona eren davalarda 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Aralarında 85 eski general, 1116 eski subayın da bulunduğu 1634 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 1366 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general, 536 subay da yer aldı.

Mahkemeler, 1891 sanık hakkında 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arası sürelerde hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişinin beraatine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında FETÖ'nün suikast timi de ağır cezalara çarptırıldı.

Ayrıca darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı dava ile Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve icracılarından oluşan sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında darbecilere ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezaları verildi.

- Temyiz ve istinaf süreçleri

İlk derece mahkemelerinin kararının ardından bu davalardan bazılarının istinaf mahkemesindeki incelemesi sürüyor.

289 davadan 265'i temyiz incelemesi için Yargıtaya ulaştı. 265 davadan 139'u onandı, 4 dava da kanun yoluna başvurulmadan kesinleşti. Böylece 143 davadaki hükümler kesinleşmiş oldu.

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Yargıtay tarafından 50 davada bozma ve kısmen bozma kararları verildi.

Diğer davaların temyiz incelemelerine yönelik süreçler devam ediyor.

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