Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Temmuz 2022 12:34
Bayram tatilini fırsat bilen ve memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.
Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız