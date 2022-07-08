2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş belgeleri yayımlandı
Polis Akademisi Başkanlığı, 2021/1 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgelelerinin yayımlandığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Temmuz 2022 13:19
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 23 Mayıs - 04 Haziran 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 17 Ağustos 2022 Pazar günü saat 10.00'da "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız