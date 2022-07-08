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TDV bayramın ilk günü akşam 17.00'ye kadar kurban vekaleti alacak

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, kurban vekaletini verecekler için bayramın ilk günü yani 9 Temmuz Cumartesi saat 17.00'ye kadar 81 ildeki tüm müftülüklerin ve Vakfın 1003 şubesinin açık olacağını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Temmuz 2022 12:00
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TDV bayramın ilk günü akşam 17.00'ye kadar kurban vekaleti alacak

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, kurban vekaletini verecekler için bayramın ilk günü yani 9 Temmuz Cumartesi saat 17.00'ye kadar 81 ildeki tüm müftülüklerin ve Vakfın 1003 şubesinin açık olacağını bildirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen, vekaletle kurban organizasyonuna vatandaşların büyük teveccüh gösterdiğini söyledi. Tüm şubeler bayramda bağış kabul edecek

Kurban vekaletlerini Türkiye Diyanet Vakfına vermek isteyen vatandaşlar için bağışların bayramın birinci günü mesai bitimine kadar kabul edileceği bilgisini veren Turan, "Hayırseverlerimiz bayramın birinci günü yani 9 Temmuz saat 17.00'ye kadar, aynı zamanda şubelerimiz olan il ve ilçe müftülüklerinden makbuz karşılığında bağışta bulunabilirler. Vatandaşlarımız ülke genelindeki 1003 şubemize gelerek, yaptığı bağışla ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine ortak olabilir" dedi.

Turan, vekalet yoluyla kurban organizasyonu çalışmaları kapsamında başta Türkiye'deki 81 il ve 922 ilçede olmak üzere, 82 ülke 375 bölgede kurban kesimi yapmak için Vakfın görevli ve gönüllülerinin hazır olduğunu; kurbanlık hayvanların İslami usullere uygunluğunun titiz bir şekilde kontrol edildiğini aktardı. Turan, bu Kurban Bayramı'nda yurt içinde 1003 şube personeliyle yurt dışında ise 415 görevli ve gönüllüyle 25 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elini ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı.

3.5 milyona yakın kurban hissesi ulaştırıldı

Kurban vekaletini dünyada iyiliğin öncülerinden biri olan Türkiye Diyanet Vakfı'na emanet eden vatandaşların, kurban ibadetini hakkıyla yerine getirebilmek için büyük bir titizlikle hareket ettiklerini kaydeden Turan şöyle devam etti: "Hayırseverlerimizin dua ve destekleriyle 149 ülkede iyilik faaliyetleri yürüten Vakfımız 1993'ten bu yana İslami usullere uygun, güven ve emanete riayet şiarıyla vekaletle kurban kesimi gerçekleştiriyor. Vakfımız şimdiye kadar 3.391.173 hisse kurbanı farklı coğrafyalarda keserek milyonlarca ihtiyaç sahibine milletimizin hayırlarını ulaştırdı. Kurban ibadetinin dini esaslara göre eda edilmesini ve sosyal boyutunun en güzel şekilde yerine getirilmesini sağlıyoruz. Bağışların teslim alınmasından kurbanların kesimine ve dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını titizlikle takip ediyoruz. Aynı zamanda kardeşlik köprüleri kuruyor, muhabbet kaleleri inşa ediyoruz. İyilik ve hayır yolculuğumuzda vatandaşlarımız Elhamdülillah Vakfımıza büyük destek veriyor."

Turan, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

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