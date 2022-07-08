Bayram yağmurla geliyor: 10 kente sarı uyarı
Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıya göre yarın Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimleri ile Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batısı, Çankırı, Eskişehir, Kütahya çevreleri, Bilecik ve Bursa'nın güneydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
Kurban Bayramı'nın ilk günü Karadeniz ve İç Anadolu'da yağış görülecek.
Meteoroloji, 10 il için sarı uyarı yaptı. Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu Karabük, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Düzce'de kuvvetli yağış bekleniyor.
AFAD da sosyal medya hesabından yarın öğleden sonrası için bu kentlere uyarı yaptı
''Meteorolojiden alınan bilgilere göre, cumartesi öğle saatlerinden sonra, Bolu ve Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimleri; Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batısı; Çankırı, Eskişehir çevreleri, Bilecik ve Bursa'nın güneydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.''
️@meteoroloji_twi'den alınan bilgilere göre,AFAD (@AFADBaskanlik) July 8, 2022
Cumartesi öğle saatlerinden sonra,
📍 Bolu ve Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimleri; Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batısı; Çankırı, Eskişehir çevreleri, Bilecik ve Bursa'nın güneydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. pic.twitter.com/0LPe2EOlIj
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