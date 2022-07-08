Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren koca yakalandı
Konya'da iki gün önce evlendiği eşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Temmuz 2022 14:19
Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Özdeyiş Sokak'taki sitede Murat D. (52), iki gün önce evlendiği Keziban D. (45) ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Murat D. eşini bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Keziban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan Murat D'nin kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Keziban D'nin cenazesi, inceleme sonrası Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız