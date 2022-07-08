Motorine zam bekleniyor
Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,10 TL indirimin yapıldığı motorine, yarından itibaren 81 kuruşluk zam bekleniyor.
Kaynak : Cumhuriyet
Eklenme : 08 Temmuz 2022 15:03
Akaryakıt fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar devam ediyor...
Brent petrolün 100 doların altındaki seyiriyle gelen indirim haberleri, bu kez sürücüleri güldürmeyecek.
Dün gece yarısı motorine gelen 2,10 TL'lik indirimin hemen ertesinde, brent petrol 105 doları buldu.
Motorine 81 kuruş zam
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 81 kuruş zam bekleniyor.
Güncel fiyatlar
Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmezken, güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 TL'den satılırken, beklenen zammın uygulanması durumunda bu fiyatın 25,37'ye yükseleceği öngörülüyor.
Benzinin litresi ise ortalama olarak 25,2 TL'den satılıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız