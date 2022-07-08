Ankara'da son iki ayda 614 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Şüphelilerce teşhis ve beyan edilen 1527 kişiden 486'sı hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Temmuz 2022 15:19
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında 614 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, operasyonel birimlerce 1 Mayıs-30 Haziran'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 614 kişiden 117'sinin etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin teşhis ve beyanlarının ardından FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 1527 kişiden 486'sı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız