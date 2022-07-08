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Altın, tehlikeli sularda yüzüyor

Doların güçlenmesi ve artan resesyon korkuları, emtia piyasalarından çıkışları hızlandırıyor. Resesyon fiyatlamalarından etkilenen altın için de "güvenli liman" algısı zayıfladı. Sarı metalin ons fiyatı, önemli bir direnç noktası olarak görülen 1.800 dolar seviyesini de aşağı doğru kırdı ve yeni düşüşleri tetikleyecek tehlikeli bir bölgeye geri çekildi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 08 Temmuz 2022 17:49
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Altın, tehlikeli sularda yüzüyor

Dünya Gazetesi'nden Evrim Küçük'ün haberine göre; Emtia piyasalarında resesyon fiyatlamaları devam ediyor. Dolara olan talebin artarak devam etmesiyle, resesyon endişeleri emtia piyasalarından çıkışları hızlandırıyor. Altın bu ortamda güvenli liman kimliğini kaybetmiş görünürken, fiyatlar önemli bir baraj olan 1.800 dolar/ons düzeyinin aşağı doğru kırarak düşüşleri tetikleyecek tehlikeli bir bölgeye geri çekildi.

Küresel piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı ve güvenli liman talebinin dolar endeksinde yoğunlaşması ile birlikte bu hafta sert satış baskılarına maruz kalan ons altın Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi. Altın, 1980'lerden bu yana en şahin Fed hamlelerine yenik düştü. Son 1 ayda ons altındaki kayıp yüzde 6'ya yaklaştı.

Teknik görünüm zayıflık sinyali veriyor
Hafta içinde 1.732 dolara gerileyen 1.740-1.750 dolar arasında istikrar kazanmaya çabalıyor. Fakat ons altın bu hafta içerisinde gerçekleştirdiği sert düşüş hareketiyle Mart 2021'den bu yana sürdürdüğü yükseliş trendini aşağı yönlü kırması piyasalara negatif bir sinyal yollayarak teknik görünümü iyice bozdu. Teknik göstergeler, trend kırılmasının ardından aşağı yönlü risklerin yoğunlaştığını ve fiyatların kısa vadede 1.800 doların altında kalmaya devam edeceğine işaret ediyor. Analistler, ons altında geri çekilmenin sürmesi durumunda kısa vadede 1.735, 1.715 ve sonrasında 1.695 dolar desteklerinin izleneceğini söylüyor. Olası yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 1.750, 1.766 ve 1.782 dirençleri takip edilecek. Geçen yılı 1.785 - 1.815 seviyeleri arasında yön arayışı içerisinde geçiren ons fiyatlamaları Rusya - Ukrayna ile birlikte güvenli limanlara ilginin artmasıyla 2.000'li seviyelerin üstüne çıkmıştı. Ancak son günlerde piyasaların resesyonu fiyatlaması ons altını, 2021 yılsonu seviyesinin gerisine çekti.

TIAA Bank dünya piyasaları başkanı Chris Gaffney, yükselen faiz ortamında altından "daha çekici alternatifler var" diyor.

Kitco Metals'in kıdemli analisti Jim Wyckoff Reuters'e verdiği demeçte, "Altın ve gümüş için kısa vadeli teknikler tamamen düşüş eğiliminde ve bu da teknik tabanlı spekülatörleri vadeli işlem piyasalarının kısa taraflarını oynamaya davet ediyor" şeklinde konuşuyor.

UBS: Hala alım seviyesinde değil
İsviçre bankası UBS'nin Küresel Varlık Yönetimi bölümünde emtia ve döviz genel müdürü Wayne Gordon, altının rekor seviyesinin 300 dolar altına inmesine karşın, "Henüz altın almak için çok erken" diyor. Bloomberg'e yaptığı açıklamada Gordon, mart ayında fiyatlar rekora yaklaştığından bu yana 'alıcı' olmadıklarını söyleyen ve UBS'nin ons başına 1.700 dolarlık yıl sonu hedefini tekrarladı ve "Fed, enflasyona olduğu kadar büyümeye de baktıklarının sinyalini vermeye başladığında, altın fiyatlarının yükselmeye başladığını göreceksiniz" dedi.

Gram altında 996 TL önemli bir direnç
Ons altındaki hızlı düşüşlerin etkisiyle gram altında da geri çekilmeler oldu, sonrasında fiyatlar 980 TL'nin üzerinde güç kazandı. Yükselişin devamı için 996 direnç seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Geri çekilmelerde ise uzmanlara göre 968 önemli bir destek olabilir.

Merkez bankaları kasalarına altın koymaya devam ediyor
Dünya genelinde merkez bankaları mayıs ayında altın rezervlerine net 35 ton ekledi. Böylelikle bankaların net alımları art arda ikinci ay artış göstermiş oldu. Türkiye 13 ton alım yaptı.

Alımlar Nisan ayında alımları domine eden aynı dört banka arasında yoğunlaştı. Türkiye 13 ton, Özbekistan 9 ton, Kazakistan 6 ton ve Hindistan 4 ton alımla Mayıs ayında altın rezervlerini büyüttü ve bu ayın alımlarını n çoğunu oluşturdu. Katar, Mayıs ayında altın rezervlerine 5 ton ekledi ve toplam altın rezervlerini 56.7 tona geri getirerek 2022'nin başlangıcıyla aynı seviyeye çıkardı. Buna karşın, Almanya ay boyunca önemli tek satıcı oldu ve altın rezervlerini muhtemelen 2 ton azalttı.

Geçen hafta, Irak Merkez Bankası (CBI) da Haziran ayında 34 ton civarında alım yaptığını ve toplam altın rezervlerini 130 tonun biraz üzerine çıkardığını duyurdu. Bu, Eylül 2018'den bu yana yapılan ilk önemli altın alımı oldu.

Yılbaşından bu yana alımlara bakıldığında Türkiye 56 ton, Mısır 44 ton ve Irak'ın 34 ton ile alımlara liderlik ettiği görülüyor. 2022'de şu ana kadar çok sayıda bankanın altın stoklarını azalttığı dikkat çekerken, toplam satış hacmi alımların altında kaldı.

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