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AK Parti'li Özhaseki'den 'Mustafa Ceceli' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Mustafa Ceceli ile ilgili anlattığı anısına ilişkin, "Ben orada şunu söylemeye çalıştım. Türkiye'deki seçimler sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi değil, dünyanın dört bir tarafındaki insanların seçimleridir. Ona dua edenlerin seçimidir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Temmuz 2022 18:06
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AK Parti'li Özhaseki'den 'Mustafa Ceceli' açıklaması

Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kültür Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorusunu yanıtladı.

AK Parti'nin Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda şarkıcı Mustafa Ceceli ile ilgili sözlerinin çarpıtılıp çarpıtılmadığının sorulması üzerine Özhaseki, çok özel bir grubun CHP Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında çalıştığını ve konuşmalarından bir şeyler çıkartıldığını söyledi.

Bazen kendisinin de konuşmasından ne çıkartacaklarını merak ettiğini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Benim anlattığım olay şuydu; gündüz ben o toplantıya gelmeden Mustafa'yı aradım. 'Mustafa, sen bana daha önce, zannedersem pandemi öncesiydi, hacca gittiğini, orada tavaf edemediğini, göğsünde Türk bayrağı olduğu için bütün hacıların gelip Türk bayrağını öptüğünü, sonra da seni de tutarak Kabe'ye dönüp Recep Tayyip Erdoğan'a hep birlikte dua ettiğini, bundan dolayı da tavafı rahat yapamadığını söylemiştin. Hatırladın mı?' dedim. 'Hatırlamaz olur muyum abi.' dedi. 'O benim için çok önemli bir olay.' dedi. 'Size de anlattım ben bunu.' dedi. 'Bunu, akşam bir toplantı var, orada Sayın Cumhurbaşkanı'mız da olacak. Senin adını vererek anlatabilir miyim, iznin var mı?' dedim. 'Ne demek Mehmet abi anlat. Bunda kötü bir şey yok ki. Bu bizim millet olarak gurur duyacağımız bir hadise.' dedi. Ben de orada anlatırken, şimdi yanlış söylemeyim ama 'bir müddet önce' diye anlattım. Bir müddet önce dediğimi hatırlıyorum."

- "Filistin'de, Kudüs'te bir dert varsa Cumhurbaşkanı'mız o dertle dertleniyor"

Özhaseki, bunu yeni olmuş bir olay gibi söylemediğini dile getirerek, şunları aktardı:

"Pandemiden bir önceki yıl hac açık olduğunda Mustafa beni oradan aradı. Ondan sonra 'Abi tavaf edemiyorum.' dedi. 'Niye? Hayranların mı basmış oraları?' dedim. 'Hayranlar yok abi.' dedi. 'Burada hayranlarımdan ziyade, Türk bayrağını gelip öpüyorlar, hiç tanımadığımız insanlar. Türk olmayanlar, sonra da beni de Kabe'ye çeviriyorlar. Hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyoruz.' dedi. Bu aslında ümmeti Muhammed'in tabii olarak Cumhurbaşkanı'mızı bir lider gibi kabul ettiğinin bir alameti. Filistin'de, Kudüs'te bir dert varsa Cumhurbaşkanı'mız o dertle dertleniyor. Myanmar'da gariban Müslümanlar, palalı Hindular tarafından kesiliyor ve tecavüze uğruyorsa o bizim Cumhurbaşkanı'mıza dert oluyor."

Dünyanın dört bir tarafında sıkıntı ve zulüm varsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce insan, sonra da lider olarak ondan çok etkilendiğini ve elinden ne geliyorsa yaptığını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ben de orada şunu söylemeye çalıştım. Türkiye'deki seçimler sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi değil, dünyanın dört bir tarafındaki insanların seçimleridir. Ona dua edenlerin seçimidir. O insanlar dua ediyor. Aliya İzzetbegoviç'in söylediği söz beni çok etkilemişti. Ölüm döşeğinde Cumhurbaşkanı'mıza diyor ki, 'Sayın Cumhurbaşkanım, Boşnakları Bosna Hersek'i sana teslim ediyorum, sana emanet ediyorum. Lütfen onu kız kardeşiniz gibi kabul edin. Üzerine nasıl titrerseniz kız kardeşinizin Bosna Hersek'in de üzerine öyle titreyin.' Şimdi bu söz öyle etkili bir söz ki insan olanın, herkesin içini yakar. Ben de bunu anlattım orada. Sonra Mustafa'nın o bana Kabe'den anlattığı örneği kendinden izin alıp anlatmıştım."

- "Bu seçime daha çok önem veriyoruz"

Bu açıklamalarının ardından yine bir ekibin sözleri üzerine bir çalışma başlattığını dile getiren Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ne zaman Kabe'ye gitti? Mustafa, burada Türkiye'de şimdi şarkı söylüyor. Vay seni aramasının sebebi konser için arıyor. Bilmem ne oluyor vesaire vesaire vesaire... Ayıptır, günahtır. Biraz saygı duyun ne olur? Sizin gözünüz yok da gidin hacca orada insanlar ne diyorlar? Kime dua ediyorlar bakın? Kabe'de hacılar, mazlumlar kime dua ediyor bakın? Onu söylüyorum ben de. Bu seçim sadece Recep Tayyip Erdoğan seçimi değil. Bu seçim hem Türkiye'nin seçimi, aynı zamanda dünyadaki tüm mazlumların seçimi. O yüzden bu seçime daha çok önem veriyoruz. Daha çok gayret ediyoruz. Allah'ın izniyle de 20 yıldır yaptıklarımız bundan sonra güzel yapacağımız işlerin de alametidir, işaret fişeğidir diyoruz. O yüzden hep birlikte teşkilatlarımızla seçimlere bütün hızımızla hazırlanıyoruz."

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