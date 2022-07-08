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Mahkemece şehit sayılan asker için tören düzenlendi

Suriye'de 2019 yılında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında meydana gelen EYP'li saldırıda komutanı şehit olan ancak kendisi görünür bir yara almayan Uzman Çavuş Oğuzhan Göçenoğlu, bir süre sonra rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ailesinin başlattığı hukuk mücadelesi sonucu şehitlik belgesi verilen Göçenoğlu için düzenlenen törende acılı baba, "Ey hainler, bu vatanı bölemezsiniz" diyerek terör örgütlerine meydan okudu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Temmuz 2022 18:18
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Mahkemece şehit sayılan asker için tören düzenlendi

Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Denizlili Uzman Çavuş Oğuzhan Göçenoğlu, 3 Kasım 2019 tarihinde komutanının şehit düştüğü EYP'li terör saldırısından görünür bir yara almadan kurtuldu. Saldırıdan bir süre sonra rahatsızlanan Göçenoğlu'na Chiari malformasyonu (normal beyincik dokusunun boyun omurga kanalına sarkması) teşhisi konuldu. 29 Aralık 2019 tarihinde 'askerliğe elverişli değildir' raporu nedeniyle ilişiği kesilen ve tedavisi Denizli ve İzmir'de devam eden Göçenoğlu, 17 Ocak tarihinde tekrar fenalaşmasının ardından kaldırıldığı İzmir'deki hastanede 25 Ocak 2020 günü hayatını kaybetti. Ailesinin Göçenoğlu'na şehitlik unvanı verilmesi için başlattığı hukuk mücadelesi sonuç verdi. Mahkeme 9 Eylül 2021 tarihinde Uzman Çavuş Oğuzhan Göçenoğlu'nun şehit olduğuna hükmetti.

Çeçenoğlu için 29 ay sonra Servergazi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua okundu. Babayla beraber şehidin mezarına protokol üyeleri karanfiller bıraktı. Gözyaşlarına hakim olamayan baba Abdullah Göçenoğlu, oğlunun mezarı başında "Ey hainler, bu vatanı bölemezsiniz. Bu bayrağa ant olsun ki senin gibi bizler de şehit olmaya hazırız" diyerek gözyaşı döktü. Büyük üzüntü yaşayan babayı Vali Ali Fuat Atik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sakinleştirdi.

"Kimisi migren kimisi menenjit dedi"

Çabalarının boşa gitmediğini söyleyen baba Abdullah Göçenoğlu, "Tabii ki bu vatanın, devletin ve bayrağın bekası için Oğuzhanlar şehit olacak. Biz de şehit olmaya oğlum gibi hazırız. Benim oğlum 3 Kasım 2019 yılında önünde mayın patlaması sonucu beyin damarlarında hasar oluşmuş. Doktorlar belli bir tedavi sürecinde kimisi migren, kimisi menenjit dedi. Tam nedeni teşhis edilemedi. Nihayetin getirdik. Oğlumun ameliyatı geç kalındığı için kurtarılamadı. Beyninde ödemler oluşmuş, bu sebeple 5 Ocak 2022 tarihinde vefat etti. 9 Eylül 2021 tarihinde mahkeme oğlumun şehit olduğuna karar verdi. Süreci bu şekilde oldu" dedi.

Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Aziz Çiçek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Veysel Yanık, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip katıldı.

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