Hutbede doktorların iş bırakmasına tepki gösteren imama soruşturma

Konya Valiliği, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kayalar Camii'nde, bugün Cuma hutbesinde, Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından doktorların tüm yurtta iş bırakmasına tepki göstererek, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan doktorlara/sağlık hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak, görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır."