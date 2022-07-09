5 üniversiteye yeni rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 08:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 5 üniversitenin rektörü değişti. Atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Görev süresi dolan rektörlerin yerine yeni rektörler atandı. Yayımlanan kararnameye göre;
Maltepe Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kamil Çolak,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz,
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent,
Sakarya Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al getirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız