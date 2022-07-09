Başkentte bayram namazı coşkusu

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı Başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla gittiği bayram namazı sonrasında "Kurban Bayramı: Allah'a yaklaşma sevincimiz" başlığıyla irat edilen hutbede, kurban kesmenin sadece kan akıtmak olmadığı, takvaya ulaşma, Allah'a yakın olma arayışı ile ihlas ve samimiyetle Rahman'a yönelişin sembolü olduğu vurgulandı.

Vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istenen hutbede, kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi, resmi kurumlarca belirlenen yerlerde kesilmesi, çevre temizliğine daha çok önem verilmesine dikkat çekildi.

Ankaralılar, kılınan bayram namazının ardından bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı.

Farklı ülkelerden Müslümanların da geleneksel kıyafetleriyle camilere geldikleri görüldü.