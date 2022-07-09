Vasiyetini öğrencileri yerine getirdi

Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre;

Artvin'in Şavşat ilçesinde 1946 yılında dünyaya gelen Gülümser Yeşil, ilk orta öğrenimini Şavşat'ta , Öğretmen okulunu da Kars'ta tamamladı. Farklı illerde görev yapan Gülümser Yeşil, Artvin'in Varlık köyünde 1969-1975 yılları arasında öğretmenlik yaptı. Daha sonra Ankara'ya tayini çıkan Gülümser öğretmen, Ankara'da çeşitli semtlerde görev yaptı.

Emekli olduktan sonra ara ara memleketi Şavşat ilçesine gelen Gülümser öğretmen en son 10 haziranda Varlık köyünde düzenlenen Beşpare Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Gülümser Yeşil 47 yıl sonra festival vesilesiyle Varlık köyündeki öğrencileri ile bir araya geldi. Festivalde öğrencileriyle sohbet eden Gülümser öğretmen öğrencilerine vasiyet bıraktı. Vasiyetinde "öldüğümde beni Ankara'da bırakmayın, Varlık köyüne buraya defnedin" dedi.

ÖĞRENCİSİNİN YANINA GÖMÜLDÜ

Festival sonrası Şavşat'a yeğeninin yanına giden Gülümser öğretmen rahatsızlanarak Artvin Devlet hastanesine kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı tedavisi gören Gülümser öğretmen 20 günlük tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gülümser öğretmenin öğrencileri, Gülümser Yeşil'in çocuklarını arayarak vasiyetini belirtti.

Çocukları annelerinin vasiyetini kabul etti. Gülümser öğretmenin cenazesi merkeze bağlı Varlık köyünde, 3 yıl önce hayatını kaybeden öğrencisi Necdet Aydemir'in kabrinin yanına defnedildi. Cenazeye Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Gülümser öğretmenin ailesi, Varlık köyü halkı ve öğrencileri katıldı.

Gülümser öğretmenin öğrencilerinden Ekrem Kurt(60), "Adı gibi hep gülümseyen, cana yakın bir öğretmendi. Emekli olduktan sonra da Ankara'da yaşamaya devam etti. Ara ara buralara gelirdi. En son festivale gelmişti. Köyümüzdeki görev yaptığı okul atıl ve eski haldeydi. Orada onun anılarını yaşamak istedik ve sınıfta toplandık. Bizlerle orada saatlerce sohbet etti, eskileri andık. Bize bu köyde gömülmeyi vasiyet etti, biz de yerine getirdik"dedi.