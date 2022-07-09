Çanakkale'de yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 7 kişi yaralandı
Çanakkale'de yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 09:37
İstanbul'dan Geyikli istikametine giden A.U idaresindeki yolcu otobüsü, Özbek köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya girdi.
Kazada sürücü A.U ile araç personeli F.D'nin yanı sıra 5 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtaki diğer 34 yolcu başka otobüsle yola devam etti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız