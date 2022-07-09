Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğu sürüyor

İstanbul ve çevre illerden Karadeniz ve Anadolu'ya gitmek için yola çıkan tatilcilerin otoyolda oluşturdukları yoğunluk, arife ve önceki günlere göre azalsa da bayramın ilk gününde de sürdü.

Tatilciler nedeniyle otoyoldaki viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor. Güzergahta herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, İstanbul yönünde ulaşım normal seyrediyor.

Karayolları ve trafik ekipleri güzergahlarda tedbir almaya devam ediyor.

Ekipler, sürücülerden uzun süre araç kullanmamalarını, sık sık mola vermelerini, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmaktan kaçınmalarını istiyor.