Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Toruntay'dan bayram mesajı

Toruntay:İslam alemi olarak, Mübarek Kurban Bayramına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. İnanç, örf ve adetlerin en güzel şekilde yaşandığı bayramlar, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı, milli ve manevi kültürün yeniden tazelendiği, güçlendiği günlerdir.

'Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel, en anlamlı örneklerinin yaşandığı dini bayramlarımız; toplumun birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesine ve geleceğe daha da güvenle bakmamıza vesile olan özel günlerdir. Bayramlarımız millet olarak bir araya gelerek, tek yürek olmanın en güzel vesilelerinden biridir.'

'Dini bayramlarımızın oluşturduğu bu manevi ortamları iyi değerlendirmeli; düşmanlıkların unutulması, dostlukların pekişmesi, yoksul ve düşkün olanların hatırlanması ve muhtaç olanlara yardım elinin uzatılması bakımından önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Bizi asırlardır birbirimize bağlayan, birbirimize kardeş kılan bu yardımlaşma ve dayanışma ruhudur.'

Bu yıl umuyorum ki; milli birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için canını ortaya koymuş aziz şehitlerimizle, kahraman gazilerimizi ve emanetlerini unutmadığımız, çocuklarımızı ve yaşlılarımızı sevindirdiğimiz, bize verilen nimetleri ve sevgimizi paylaştığımız bir bayram olur.

'Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan, bu müstesna bayramda araçlarıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, hız sınırlarına riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarını, uykusuz direksiyon başına geçmemelerini; bütün trafik kurallarına uymalarını rica ediyorum.'

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm üyelerimize huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor; başta sevgi ve saygılarımı sunuyorum.' ifadelerini kullandı.