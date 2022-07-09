Başkentteki acil servisler kurban kesimi sırasında yaralananlar için mesai yaptı
Başkentte kurban keserken yaralananlara hastanelerin acil servislerinde müdahale edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 12:44
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servislerinde yoğunluk yaşandı.
Ankara'nın çeşitli noktalarında kurban keserken ya da kesilen kurbanların etini doğrarken yaralananların tedavileri ayakta yapıldı.
Kurban kesimi sırasında yüzünden, boynundan ve bacağından yaralanan vatandaşın da yatarak tedavi göreceği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız