Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 14:53
M.K idaresindeki otomobil, D 330 kara yolunda F.M yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü M.K, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan F. M, B.M, K.E.G, K.N.F, Y.A.M , M.K ve N.K, Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
M.K'nın araç içinde sıkışan cenazesi itfaiye ekiplerince çıkartılarak morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız