Keçiye çarpmamak için manevra yapıp başka araca çarptı: 5 yaralı
Ankara'da yola çıkan keçiye çarpmamak için manevra yapan bir sürücü başka bir araca çarptı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 14:58
Çevre yolunda İvedik yönüne seyreden otomobilin sürücüsü, refüjü aşarak yola fırlayan keçiye çarpmamak için manevra yaptı.
Savrulan otomobil, aynı istikamette seyreden otomobile çarparak şarampole devrildi.
İki araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan birinin durumu ağır
Kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Keçinin telef olduğu kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız