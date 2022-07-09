Edirne'de trafik denetiminde polisler sürücüleri bayramlaşmak için durdurdu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.

Trafik polisleri sürücülerin bayramını kutladı, kolonya ve şeker ikram etti.

Araçlardaki çocuklara karşılaştıkları trafik ihlallerinde kullanmaları için kırmızı düdük hediye eden ekipler, sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kurallarına yönelik bilgilendirdi.

Bayram ziyareti dolayısıyla Niğde'den Edirne'ye gelen Enes Gökdemir, özellikle emniyet kemeri kullanılması ile ilgili tüm sürücülerin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Aracına bindiği gibi emniyet kemerini taktığını anlatan Gökdemir, "Özellikle uzun yollara çıkanlara ve tüm sürücülere emniyet kemeri takmalarını öneriyorum. Emniyet kemeri hayat kurtarır." dedi.

Kendilerini bilgilendiren trafik polislerine teşekkür eden sürücülerden Ramazan Yıldırım ise emniyet mensuplarının bayramda da vatandaşların güvenliği için çalıştığını dile getirdi.