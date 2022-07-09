Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı
Sabah gazetesi yazarı v futbol yorumcusu Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.
Eklenme : 09 Temmuz 2022 18:24
Hürriyet yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kum, "
Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin..." dedi. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız