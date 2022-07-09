Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı
Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Temmuz 2022 20:38
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda Porto kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Porto'ya 3 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuyla da 4 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Sergio Oliveira'ya her sezon için 2 milyon 750 bin avro ücret ödeneceği kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız