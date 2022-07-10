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Taksim'deki suikast planı böyle engellendi

Yosef Levi Sfari'nin Beyoğlu İlçesi'nde konakladığı otele yerleşen İranlı 'Suikast Hücresi' üyelerinin İsrail İstanbul Eski Başkonsolosu Sfari'yi kaçırarak infaz etmeyi planladıkları, ardından da İsrail uyruklu turistlere yönelik saldırı planladıkları deşifre oldu.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 10 Temmuz 2022 08:15
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Taksim'deki suikast planı böyle engellendi

İran uyruklu 8 kişiden oluşan Suikast Hücresi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce deşifre edilmiş; operasyonla çökertilmişti. Süreç iddialara göre; İran'ın başkenti Tahran'daki bir dizi suikast zinciriyle başladı. İddiaya göre; bazı İran Devrim Muhafız Subayları öldürüldü. Son olarak İran Devrim Muhafızları'na bağlı 84. Birim Üst Düzey Yetkilileri'nden biri olan Albay Hasan Seyyad Hodayi de öldürüldü. Bu ölüm de son bir aylık süreçteki suikastler zinciri arasındaki yerini aldı.

'SUİKAT ÇETESİ' İSRAİLLİ GRUPTAN ÖNCE OTELE YERLEŞTİ

MİT ve İstanbul Emniyet İstihbarat, İran menşeli bir "Suikast Çetesi" üyelerinin münferit olarak farklı tarihlerde İstanbul'a geldikleri ve gizli şekilde buluştukları saptandı. İddialara göre; İsrail adına çok sayıda misyonda görev yapmış diplomat ve İsrail Eski İstanbul Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'yi ve İstanbul'da kalan İsrail uyruklu turistleri hedef almayı planlayan Suikast Timi'nin üyeleri, İstanbul Beyoğlu'nda İsrailli bir turist kafilesinin ve İstanbul Eski Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin konakladığı otele yerleşti.

REZERVASYON ADI: ÇİN TAKIMI

Konaklamak için Taksim'de bulunan otele gelen İsrailli heyetin booking üzerinden 'Team Chinesee' Çin Takımı adıyla rezervasyon yaptırdıkları belirlendi. Otelde kayıt işlemi yapıldığı sırada Ofek S., isimli İsrail vatandaşı yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendilerine yönelik İranlılar tarafından suikast yapılacağı bilgisinin geldiğini söyleyerek ağlamaya başladı.

Durumun otel yetkilileriyle paylaşılması üzerine İsrailli kafile sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra otele Vito marka araçla gelen kişiler İsrailli kafileyle görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından sakinleşen grup rezervasyon yaptırdıkları odalarında istirahate çekildi.

SUSTURUCULU VE LAZERLİ SUİKAST SİLAHLARIYLA YAKALANDILAR

MİT tarafından olaya ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında İsrailli vatandaşlara yönelik suikat eylemi planlayan İranlı casuslar takip altına alındı. Yapılan çalışmalar kapsamında yine Taksim'de bulunan bir otelde kaldıkları tespit edilen casuslara yönelik operasyon düzenlendi. İlk hedefleri Eski İstanbul Başkonsolosı Yosef Levi Sfari, ikinci hedefleri ise İsrail uyruklu turistlere suikat hazırlığında olan casuslara MİT ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri izin vermedi.

SUİKAST TİMİ FARK ETMEDEN MİT HAREKETE GEÇTİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Yosef Levi Sfari'nin Beyoğlu İlçesi'nde konakladığı otele yerleşen casusluk şebekesinin eski başkonsolosu kaçırarak infaz etmeyi planladıkları, ardından da İsrail uyruklu turistlere yönelik bir saldırı planladıkları iddia edildi. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan otelde konaklayan İsrail uyruklu turistlerin yerleri, "Suikast Hücresi" üyelerine hissettirilmeden değiştirildi.

İRANLI VE İSRAİLLİ GRUP OTELDE KARŞILAŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında otel çalışanlarının ifadelerine başvuruldu. İfade veren bir görevli İsrailli grubun lobide bekledikleri sırada İranlı bir kaç kişinin otele geldiklerini görünce tedirgin olmaya başladıklarını ardından kendilerine otelde suikast düzenleyeceklerini düşünerek ağlamaya başladıklarını anlattı. Otel görevlisi, İsrailli gruba buranın Türkiye olduğunu ve kendilerine hiçbir şekilde zarar gelmeyeceğini söyleyerek sakinleştirdiği belirtildi.

İRANLI ŞÜPHELİ MOTORSİKLET SATIN ALDI

Gözlatına alınan İranlı bir şüphelinin ise İstanbul'da bir vatandaştan motorsiklet satın almak için harekete geçtiği ortaya çıktı. 26 bin liraya anlaşarak motorunu satan vatandaş kendisinin yabancı bir numaradan arandığını ve motorunu satın almak istediklerini söyledi. Daha sonra İranlı şüpheliyle notere giderek devir işlemlerini yaptıkları bir daha da görüşmediklerini belirtti.

KAPAT [X]

TUTUKLANDILAR

İsrail uyruklu turist kafilesi ve Yosef Levi Sfari ülkelerine gönderildi. "Suikast Hücresi" üyeleri tarafından kullanılan ve çok kısa sürede deşifre edilen Beyoğlu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'deki adreslere İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından baskınlar düzenlendi. Suikast Çetesi'nin sekiz üyesi operasyonla yakalandı. 16 Haziran'da düzenlenen operasyonda üç tabanca, üç susturucu ve iki silah lazeri ele geçirildi. Suikast Hücresi'nin yedi üyesi adliyeye sevk edildi. Bir üyesi hala gözaltında bulunan Suikast Hücresi'nin dört üyesi "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Suikat planına yönelik savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

ATAKAN IRMAK
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