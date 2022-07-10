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Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen 3.600'ü mahkemeye götürüyor

İktidarın milyonlarca memur ve memur emeklisinin oyunu alma umuduyla seçim öncesi çıkardığı 3.600 ek gösterge düzenlemesi mahkemelik oluyor.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 10 Temmuz 2022 08:50
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Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen 3.600'ü mahkemeye götürüyor

Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen 3.600 düzenlemesiyle Anayasa'nın eşitlik ilkesinin çiğnendiği iddiasıyla idare mahkemesinde dava açma kararı aldı.

12 KAT FARK VAR

Dava kararını SÖZCÜ'den Erdoğan Süzer'e açıklayan Enerji Bir-Sen Sendikası Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, aynı statüde bulundukları halde sadece sınıfları farklı olduğu için aynı memurlar arasında 12 katı aşan tutarlarda ek gösterge zammı farkı oluştuğunu, bu durumun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Hacı Bayram Tonbul, 3.600 düzenlemesindeki eşitsizlikleri Enerji Bir-Sen'in ayrı, Memur-Sen'in ayrı koldan mahkemeye taşıyacağı bilgisini verirken, başkanı olduğu sendikanın teknik personel ile idari hizmet çalışanlarının yaşadığı mağduriyeti gidermek için dava açma kararı aldığını söyledi. 3.600 ek göstergeden 2 yıllık eğitim, sağlık ve din hizmetlerinde çalışanların yararlanabildiği halde teknik hizmetler sınıfında olanların dışarıda bırakıldığını belirten Tonbul, genel idare hizmetlerinde çalışanlarınsa tümden mağdur edildiğini söyledi.

UÇURUM KABUL EDİLEMEZ

Başkan Tonbul, "3.600 ek göstergeden yararlandırılanlar yıl başında temmuz zammıyla birlikte 2 bin 397 lira ek gösterge zammı alacak. Buna karşılık sadece 600 ek gösterge verilen 2 yıllık teknikerler ile 4 yıllık üniversite mezunu şefler sadece 195 lira alabilecekler. Arada 12.29 kat fark var. Bu kabul edilemez bir uçurum" dedi.

ADİL BULMADIK

Başkan Tonbul, ek gösterge yasası son gün Meclis'te görüşülürken bir gece yarısı operasyonuyla üst düzey yöneticilere hiç hesapta olmayan ek zamların verilmesini adil bulmadıklarını da söyledi. Tonbul, o operasyonla Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı ve TBMM Genel Sekreterinden başlayıp bakanlık il ve bölge müdürlerine kadar olan kesim için 4 bin 398 TL ila bin 300 lira arasında zam verilmesinin de eşitlikle bağdaşmadığını belirtti.

ANAYASA'YA AYKIRI

Başkan Tonbul, düzenlemenin memurlar arasında farklılıklara yol açarak Anayasa'nın eşitlik ilkesinin çiğnenmesine yol açtığını belirtti. Anayasa'ya aykırılık iddiası için sendika olarak Anayasa Mahkemesi'ne gidemediklerini belirten Tonbul, "Onun yerine eşitlik ilkesine aykırılık gerekçesiyle idari yargıya dava açacağız. Bu yolla mağduriyeti mahkemelerin Anayasaya Mahkemesi'ne taşıyacağını düşünüyoruz. Memur-Sen olarak ise daha kapsamlı davalar üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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