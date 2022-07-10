İstanbul'da evlerini ve iş yerlerini su basanlara para yardımı

Kentin birçok bölgesinde gece başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar devam eden gök gürültülü şiddetli yağış Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere'nin taşmasına yol açtı.

Taşmanın etkisiyle dere kenarındaki birçok ev ve iş yerini su basarken, ekipler hem buralarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak hem de suyu tahliye etmek için çalışmalar yürütüyor.

Selin etkisiyle kaldırım taşlarının söküldüğü, yollarda çökmeler oluştuğu gözlendi.

Evleri ve iş yerleri su basanlara nakdi yardım

Sabah saatlerinde ilçeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yetkililerden bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Soylu, şiddetli yağışla ilgili açıklamalarda bulundu.

Su baskını sonrası nakdi yardım yapılacağını duyuran Soylu şöyle konuştu:

"Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacak. İlk etapta evleri su basanlara 5 bin, iş yerleri su basana 10 bin nakit elden verilecek."