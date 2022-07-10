Haziranda yağışlar yüzde 45 arttı: İşte en çok yağış alan iller

Türkiye genelinde haziran ayı yağışlarında geçen yıla göre yüzde 45 artış görülürken Karadeniz Bölgesi son 90 yılın en yüksek haziran yağışını aldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Haziran 2022 Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar haziran ayı yağış ortalaması metrekareye 33,6 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl haziranda metrekareye 37,1 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 53,7 kilogram oldu.

Türkiye geneli haziran yağışları ortalamanın ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 60, geçen yıl haziran ayına göre yüzde 45 artış gözlendi.

Bölge geneli yağışlarda ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm bölgelerde artış yaşanırken Karadeniz Bölgesi son 90 yılın en yüksek haziran yağışını aldı.

Yağışlar, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Akdeniz, Güney ve İç Ege ile Kayseri, Malatya, Tunceli çevrelerinde ortalamaya göre yüzde 100'den fazla arttı, Mardin, Batman, Şırnak çevrelerinde ise yüzde 80'den fazla azaldı.

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 232,8 kilogramla Bartın'da, en az yağış metrekareye 0,5 kilogram ile Mardin'de kaydedildi.

Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Düzce'de son 90 yılın en yüksek haziran ayı yağışı gerçekleşti.

Yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 6,5 gün olarak hesaplanırken, haziranda Türkiye genelinde ortalama 10,6 gün olarak gerçekleşti.

Kıyı Ege, Kıyı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 5 günün altında, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun, Ordu, Trabzon, Rize çevrelerinde 20 günün üzerinde yağışlı gün görüldü. Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Batman çevrelerinde ise yağışlı gün sayısı bire kadar düştü.

- Bölgelere göre haziran ayı yağışları

Marmara Bölgesinde haziran yağışı metrekareye 49,0 kilogram olarak hesaplandı. Uzun yıllar ortalaması 41,5 kilogram, geçen yıl haziran ayı yağışı 65 kilogram oldu. Bölgede yağışlar, normaline göre yüzde 18 arttı, 2021 yılı haziran ayı yağışına göre yüzde 25 azaldı.

Ege Bölgesinde ise haziran ayı yağışı metrekareye 56,6 kilogram, normali 26,1 kilogram ve geçen yılın haziran yağışı 46,1 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 100'den fazla, 2021 haziran yağışlarına göre yüzde 23 artış gözlendi.

Haziran ayı yağışı metrekareye 40,9 kilogram, uzun yıllar ortalaması 21,2 kilogram ve geçen yılın haziran ayı yağışı 33,1 kilogram olarak hesaplanan Akdeniz Bölgesinde ise yağışlar normaline göre yüzde 93, geçen yılın yağışlarına göre yüzde 24 arttı.

İç Anadolu Bölgesi'nin haziran yağışı ise metrekareye 60,8 kilogram olarak kaydedildi. Normali 36,6 kilogram ve 2021 yılı haziran ayı yağışı 48,9 kilogram oldu. Bölgedeki yağışlarda normaline göre yüzde 66, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artış gerçekleşti.

Haziranda Karadeniz Bölgesi'nde ise metrekareye 109,4 kilogram yağış düştü. Normali 58,7 kilogram ve 2021 haziran yağışı 63,3 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 86, 2021 haziran yağışlarına göre yüzde 73 artış meydana geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de haziran yağışı 31,1 kilogram, normali 29,5 kilogram ve geçen yıl haziran yağışı 7,7 kilogram olarak hesaplandı. Yağışlar normaline göre yüzde 5, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde haziran ayı yağışı metrekareye 3,7 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışların normali metrekareye 8,7 kilogram ve 2021 haziran yağışı 0,9 kilogram olarak kayıtlara geçti. Bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 58 azalma, 2021 haziran yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.