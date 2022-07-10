Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Temmuz 2022 18:50
Bodrum Mumcular Barajı yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 dakika içinde ilk müdahale gerçekleştirildiğini açıkladı.
Yangının ardından bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edildi.
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📍 Muğla / BodrumOrman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 10, 2022
Yangın kontrol altına alındı.
Hızlı müdahale ve etkili mücadeleniz için teşekkürler #OrmanınKahramanları