'Merdiven altı' tatlı ürünleri hastalıklara davetiye çıkarıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğan Nasır Binici, "merdiven altı" olarak nitelendirilen Türk Gıda Kodeksi'ne uymayan standart dışı sağlıksız üretilen çikolata, şekerleme ile tatlı türlerinin hastalıklara davetiye çıkardığını belirterek kronik hastalığı olanlar ile Kurban Bayramı için alışveriş yapacakları uyardı.

Dahiliye Uzmanları Derneği Başkan Vekili ve Erzurum Şehir Hastanesinde İç Hastalıkları Klinik Şefi de olan Binici, küresel salgın sonrası maske ve mesafesiz ilk Kurban Bayramı'nda, insanlar arası iletişim ve ziyaretlerin sıklaştığı, ikramlarının arttığı dönemde, uygun fiyatları sebebiyle "merdiven altı" üretilen çikolata, şeker ve diğer tatlıların tercih edilmesinin sağlığı olumsuz etkileyip tehlikeli sonuçlara sebep olabileceğini söyledi.

Diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, böbrek ve kalp yetersizliği, gut hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanların sağlığı için merdiven altı ürünlerden uzak durulmasını isteyen Binici, "Bayram için şeker, çikolata ve tatlı alışverişi yapacakların kalitesiz ürünler yerine Türk Gıda Kodeksi ve standartlarına uygun, sağlıklı güvenilir ürünleri tüketmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Binici, özellikle bayramlarda çikolata, şeker ve şerbetli tatlı üretim ve tüketiminde önemli artış olduğuna işaret etti.

"İshal, mide bulantısı şikayetiyle gıda zehirlenmeleri görülüyor"

Merdiven altı üretimlerde standart dışı ham madde, üretim ve bu ürünlerin saklanma, depolanma ile lojistiğindeki standart dışı koşullara dikkati çeken Binici şöyle devam etti:

"Son kullanma tarihi geçmiş, uygun olmayan koşullarda üretilen, yapay tatlandırıcı, trans yağ, renklendirici, katkı maddesi kullanılan ambalajları bozulmuş veya ambalajı olmayan çikolata ve şekerlerden uzak durmalıyız. Bu tür sağlıksız ürünlerin yapılarında kimyasal değişiklikler meydana gelmekte, vücutta toksin etkisi oluşturarak ishal, mide bulantısı kusma şikayetiyle seyreden gıda zehirlenmeleri yapabilmektedir. Merdiven altı ürünlerde ham madde olarak pancar şekeri yerine yapay tatlandırıcıların kullanılması, bunların merdiven altında hijyenik koşullardan uzak üretilip standart dışı ambalajlanarak satılması, birçok sorunu beraberinde getirip hastalığa davetiye çıkarıyor."

Diyabetli hastaların bayramda şerbetli yerine, sütlü tatlı grubunu ve mevsimine göre meyveler tüketmesini öneren Binici, bu tarz hasta gruplarında merdiven altı ürünlerin çok fazla tüketimine bağlı diyabetik acil başvuruların arttığına işaret etti.

"Bayramda etin, şekerin ve tuzun tadını kaçırmayın"

Binici, hipertansiyon ve kalp yetersizliği olanlara da tuzlu et tüketiminden uzak durmalarını, böbrek yetmezliği olanların ise kırmızı et ve tuz tüketimine çok dikkat etmesini önerdi.

Kronik hastalığı olanların bayramda diyetlerine daha çok önem vermesini isteyen Binici şunları kaydetti:

"Bayram sürecinde kronik hastalığı olanlar, mevcut diyetlerine uymayınca hem acile hem de bayram ertesi polikliniklere hipertansiyon kriziyle, kan şekeri regülasyonunda bozulmalar hatta diyabetik komalarla başvuru sayısında artış görülüyor. Bayram geldi diye etin, şekerin ve tuzun tadını kaçırmayın, kararında tüketin. Özellikle diyabet sıklığının yüzde 14,7'ler, hipertansiyonun yüzde 33 oranlarda olduğu ülkemizde bu dönemde hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalığı, kalp yetersizliği, Kronik böbrek hastalığı olup prediyaliz aşamasında olan veya diyalize giren hastalar su, tuz ve kırmızı et tüketimine çok dikkat etmeli. Tüm vatandaşlarımızı merdiven altı ürünlere karşı uyarıyoruz"