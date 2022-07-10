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Bayramda doğayla iç içe çadır ve karavan tatiline yoğun ilgi

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde bütçelerine uygun tatil yapmak isteyenlerin tercihi kamp alanları oldu. Turizm kentleri İzmir ve Antalya'da arife gününden itibaren, çadır ya da karavanlarıyla kamp alanlarına gelmeye başlayan tatilciler orman içinde temiz hava alıp denizin ve tatilin keyfini çıkardı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Temmuz 2022 21:18
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Bayramda doğayla iç içe çadır ve karavan tatiline yoğun ilgi

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen yerli tatilciler, Ege ve Akdeniz'deki 5 yıldızlı turizm tesislerini tercih etti. Günler öncesinden yapılan rezervasyonlara kampanyalar uygulanırken, geceleme fiyatlarının bazı tatilciler için yüksek bulunması alternatif pazarların kapısını araladı. Antalya'da 1 kişi 5 yıldızlı otelde bir gece geçirmek istediğinde en az 2 bin 500 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Hem otellerin geceleme fiyatlarının hem de ulaşımın maliyetli olması nedeniyle kamp ve çadır turizmi bu yıl büyük ilgi gördü. Pandemi döneminde izole tatili tercih edenlerin de tanıtımına büyük katkı sağladığı çadır kamp turizmi, her bütçeye hitap eden fiyatları ve doğayla iç içe tatil imkanı sunmasıyla dikkati çekiyor.

Antalya'nın Kemer ve Kumluca ilçelerindeki koylara kıyısı bulunan Çıralı ve Olimpos bölgelerinde çadır turizmi yapan işletmeler, artan rezervasyonlardan memnun. Beraberinde çadırını getirenlerin 75, çadırı işletmeden kiralayanların ise 150-200 lira arasında kişi başı gecelik konaklayarak tatil yaptığı kamp ve çadır turizmi, Türkiye'nin değişik bölgelerinden tatilcileri bir araya getiriyor. Ağaçlarla çevrili bahçelerde ağaç gölgelerine kurulan çadırlara elektrik ve su hizmeti sağlayan işletmeler, çadır kuran tatilcilere buzdolabı, tuvalet ve duş imkanı da sağlıyor. Yemeklerini kendileri pişiren tatilciler, kısa süre içerisinde yeni dostluklar da ediniyor. Çıralı Koyu'nun da içinde bulunduğu Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Muhtarı Habib Altınkaya, çadır alanlarının daha ekonomik olması nedeniyle çok tercih edildiğini söyledi. Bölgenin pandemi döneminde daha yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Altınkaya, ?Tuvaleti, duş imkanı, elektriği olduğu için insanlar daha çok bu bölgedeki kamp alanlarını tercih ediyor. Çıralı bölgesinde 10 çadır kamp alanı işletmesi var. Bayramda daha yoğun olacak. İnsanlar artık şehirden uzakta kafalarını dinleyecekleri sakin yerleri tercih ediyor. Fiyatları da uygun olduğu için otellere göre daha çok tercih ediliyor. Çadırıyla gelenler kişi başı 75, işletmeden çadır alırlarsa 150 lira gecelik ödüyorlar" dedi.

Çıralı'da 50 çadır, 10 karavan kapasitesine sahip işletmenin sahibi Engin Demir, tatilcilere konforlu hizmet sunduğunu söyledi. Buzdolabından mangalına, elektrik hizmetinden duşa kadar imkanlar sunduğu tatilcilerden mutlu geri dönüşler aldığını ifade eden Demir, ?Tatilciler otel fiyatlarının yüksek olmasından dolayı da bizi tercih ediyor. Girişte kişi başı 75 lira ödeme alıyorum, onun dışında hiçbir şeye ücret ödemiyorlar" dedi.

Emekli olduktan sonra eşi Nurten Yaman ile birlikte kamp tatiline çıkan Süleyman Yaman, çadırlarında 36 gündür doğanın keyfini sürüyor. Oteli sevmediğini, doğayla iç içe olmanın daha dinlendirici olduğunu belirten Yaman, ?Otele gönderseniz de şu an istemem. Burası daha iyi. Güzel vakit geçiriyorum" diye konuştu.

Nurten Yaman da yazlık ya da otele gidildiğinde tatil yaptıklarını anlamadıklarını, çadırda daha rahat ettiklerini ifade etti. 1 haftadır çadırda tatil yapan Nahide Korkmaz (35), kamp tatiliyle 5 yıldızlı turizm tesislerini kıyasladı. Çadırların fiyat açısından daha uygun olduğunu ifade eden Korkmaz, ?Biraz daha önümüze hazır bir şeyler konulsun istediğimiz için buradan sonra bir turizm tesisine gideceğiz. Ama burada da inanılmaz keyif aldık" dedi.

Öğretmen çift Erhan ve Özge Kırkkulaç'ın da tatil için tercihleri kamp ve çadırdı. Karadeniz'den başladıkları tatil seyrini Çıralı'da sonlandıran çift, lüks turizm tesislerine verecekleri yüksek bütçeyi hem gezip hem de yeni yerler keşfetmeye harcadıklarını söyledi. Erhan Kırkkulaç, ?Otellere göre fiyatı da çok fark ediyor. Kendimize burada zaman ayırabiliyoruz. İstediğimiz saatte istediğimizi yiyebiliyoruz. Bir yere bağlı kalmıyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan, karavanıyla tatil yapan çok sayıda kişi de kentin belirli noktalarındaki karavan parklara geldi. Yoğunluğun oluştuğu karavan parklara gelen tatilcilerin, Kurban Bayramı tatilinin bir kısmını burada geçirmesi bekleniyor.

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