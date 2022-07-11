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HDP'li Songül Çetin kredi çekip Yunanistan'a kaçtı

Terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Konya HDP İl Eşbaşkanı Songül Çetin'in yurtdışına kaçmak için bankadan 350 bin lira kredi çektiği ve parayı kendisini yakalayıp geri iten Yunan sınır güvenlik polisine kaptırdığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 08:04
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HDP'li Songül Çetin kredi çekip Yunanistan'a kaçtı

Konya HDP İl Eşbaşkanı Songül Çetin ile teşkilat çalışanı Erol A.'nın 29 Haziran'da Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Çetin'in yurtdışına kaçmak için bankadan 350 bin lira kredi çektiği ve parayı kendisini yakalayıp geri iten Yunan sınır güvenlik polisine kaptırdığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre kaçış planı şöyle gelişti. Konya HDP İl Eşbaşkanı Songül Çetin ile HDP Selçuklu ilçe teşkilatı çalışanı Erol A. hakkında Konya 2. Ağır Ceza mahkemesi tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Bankadan 350 bin TL kredi çekip...

Songül Çetin yakalama kararı çıktıktan sonra kaçış planı yaptı. Çetin Konya'daki bir bankadan 350 bin lira kredi çekti. Çektiği kredinin 300 bin lirasını 17 bin Euro'ya dönüştüren Çetin, Erol A. ile birlikte Yunanistan'a kaçmak için harekete geçti.

Yunan polisi HDP'li Çetin'i soydu

Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a ulaşan Songül Çetin ile Erol A., Yunan sınır güvenlik polisi tarafından yakalandı. Songül Çetin'in üzerindeki yaklaşık 17 bin Euro'yu alan Yunan sınır polisi Çetin'i Erol A. ile birlikte geldikleri bota bindirerek geri Türkiye'ye gönderdi.

Geri itilince Jandarma'ya yakalandılar

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, örgüt mensubu Erol A. ile Songül Çetin'in Yunanistan tarafından geri itildiğine yönelik istihbari bilgiye ulaştı. İki zanlının Türkiye'ye girişi yapmasının ardından Jandarma ekipleri harekete geçti. Uzunköprü ilçesi Eskiköy yol ayrımında yapılan takip sonrasında Konya HDP İl Eşbaşkanı olan Songül Çetin ile Erol A. yakalandı.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma ve terör örgütü propaganda yapma suçlarından haklarında dosya bulunan şüpheliler, tutuklandı. Songül Çetin'in Yunanistan'a kaçma planı suya düşerken, kaçış öncesinde yapmaya çalıştığı banka vurgunu da deşifre oldu.

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