Trabzon'da yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 08:45
İlçeye bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda bulunan A.Ç'ye yorgun mermi isabet etti.
A.Ç, çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız