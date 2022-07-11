Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Lapid telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'deki seçimlere kadar olan süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti
Eklenme : 11 Temmuz 2022 08:24
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.
1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız