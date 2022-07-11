Kars ve Ardahan da sallandı! Gürcistan'da peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.36'da, merkez üssü Gürcistan'ı Ninotsminda kenti olan deprem meydana geldi.

Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde ve Türkiye sınırına yakin bölgede olan deprem, Kars, Ardahan ve ilçelerinde de hissedildi.

Gelen son dakika bilgisine göre ülkede saat 08.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.