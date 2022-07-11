Dondurmaya yine zam geliyor yaz başında yüzde 25 gelmişti

Haziran ayında gelen elektrik, süt ve şeker zamlarıyıla yüzde 25 artan fiyatlara temmuz ayındaki asgari ücret zammının da etkisi ile ikinci zam geldi. Dondurma üreticilerinin yüzde 20 zamlı yeni tarifesi satıcılara dağıtıldı. Zamların 17 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı söylense de birçok satıcı bugünden itibaren uygulayacağını söylüyor.

Haziran ayının başında gelen zamlarla dondurma satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 50 düştüğünü söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni zamla birlikte esnafın daha da zor duruma düşeceğini belirtti. Asgari ücret zammının ardından her kaleme zam geldiğini söyleyen Dündar, alkole de 18 Temmuz tarihinde yüzde 20-25 arası bir zam geleceğini söyledi. Dündar, "Zam geldikçe satışlarımız düşüyor. Bunun yanı sıra maliyetler de artmaya devam ediyor. Elektrik kullanıyoruz ama satamıyoruz. Bu da iflasımızı hızlandırıyor. Müşterinin de psikolojisi bozuldu. Dün aldığı ürünü bugün almaya gelen müşteri yeniden fiyat soruyor. Hiç kimse ne aldığından ne ödediğinden emin değil. Ben böyle bir dönem görmedim" diye konuştu.