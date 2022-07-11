Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar
Bursa'da 200 yıldır süren gelenek bu bayramda da unutulmadı. Kestikleri kurbanların derisinden kıyafet yapan vatandaşlar önce köylüleri korkuttu daha sonra ise ateşin etrafında dönüp dans etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 12:05
Bursa'da atalarından kalan yüz yıllardır süre gelen geleneği günümüzde de yaşatıyor. Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor. Yüzlerine maske geçirip ellerine balta alan kişiler köydeki herkesi tek tek korkutuyorMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız