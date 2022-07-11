Düzce'de üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde oyun oynarken dolap kapaklarının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 12:25
Çele Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden A.D'nin üzerine, oyun oynadığı dolap kapakları devrildi.
Göğüs ve baş kısmından ağır yaralanan çocuk, babası tarafından en yakın özel hastaneye götürüldü.
A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız