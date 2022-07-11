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Uzmanlardan Kovid-19 risk grubundakilere hatırlatma dozu uyarısı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık: Üç doz aşısı olsa bile son aşısının üzerinden 6 ay geçen 50 yaş üstü kişilerle, altta yatan kronik hastalığı bulunanlar vaka sayılarının ciddi şekilde arttığı bu dönemde hızla yeni hatırlatma dozunu yaptırmalı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 12:50
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Uzmanlardan Kovid-19 risk grubundakilere hatırlatma dozu uyarısı

- Uzmanlar, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 50 yaşın üzerinde veya kronik hastalığı olan risk grubundaki kişilerin mutlaka yeni hatırlatma dozunu yaptırması gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularını dün itibarıyla e-Nabız sistemine tanımladı.

Kovid-19'a karşı aşılamada hatırlatma dozunun önemi ve özellikle hangi grupların bu dozu yaptırması gerektiğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, yeni varyantlarla birlikte etkisi bir miktar azalsa bile aşıların ağır hastalığa karşı koruma sağlamaya devam ettiğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Balık, "Üç doz aşısı olsa bile son aşısının üzerinden 6 ay geçen 50 yaş üstü kişilerle, altta yatan kronik hastalığı bulunan risk grubundaki kişilere vaka sayılarının ciddi bir şekilde arttığı bu dönemde hızla yeni hatırlatma dozunu yaptırmalarını öneriyorum." diye konuştu.

- "Risk grubunda olmayan, tam doz aşılı bireylerin tercihlerine bağlı"

Ayrıca tüm bireylere toplu ulaşım gibi kapalı ve kalabalık alanlarda maske takma, sosyal ortamda mesafeye dikkat etme uyarısında bulunan Balık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada sağlık otoritelerinin, risk grubunda olmayan, üç doz aşılanmış kişiler açısından yeni varyantlara uyumlu yeni versiyon aşılar çıkana kadar bireysel tedbirlere devam etmesine yönelik bir yaklaşımı var. Risk grubunda olmayan ve tam doz aşılanmış kişilerin tekrar hatırlatma dozu yaptırmaları kendi tercihlerine bağlı. Fakat risk grubundaki kişiler açısından şu an hatırlatma dozu yaptırılması ağır hastalıktan korunmaları açısından büyük önem taşıyor."

- "Kovid-19 geçirmeyenler de mutlaka hatırlatma dozu olmalı"

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftihar Köksal da yeni hatırlatma dozunu özellikle 50 yaş üstündeki kişiler ve ayrıca kronik hastalığı olanlara önerdiğini vurguladı.

Prof. Dr. Köksal, "Ayrıca Kovid-19'u hiç geçirmeyen kişilere de hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmasını öneriyorum. Omicron varyantı maalesef hastalığı geçirenlerde de tekrar hastalık yapabiliyor. Ancak tıp bilgilerimiz ve gözlemlerimiz, hastalığı daha önce geçirenlere kıyasla geçirmemiş kişilerin antikor yanıtlarının biraz daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu nedenle hastalığı geçirmeyenlerin daha dikkatli ve titiz olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni hatırlatma dozu vücuttaki antikorları yüksek tutmak için yapılıyor"

Hatırlatma dozlarının vaka sayılarındaki ciddi yükselme nedeniyle yeniden gündeme geldiğine dikkati çeken Köksal, "Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantları oluşan bağışıklıktan kaçma özelliğine sahip. Bu nedenle vücuttaki antikorları pekiştirmek, yüksek tutmak, hastalığa yakalanma riskini azaltmak için hatırlatma dozlarının yapılması gerekiyor." diye konuştu.

- "Risk grubunda olmayanlar antikoru yüksek tutmak için hatırlatma dozu olabilir"

Prof. Dr. Köksal, yeni varyantlarla birlikte Kovid-19'un daha çok üst solunum yolu rahatsızlığı şeklinde geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

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"Ancak bağışıklık sistemi baskılanmış, kronik hastalığı bulunan kişiler açısından yeni varyantlarda da hastalığı ağır geçirme ve akciğer tutulumu riski çok yüksek. Bu nedenle özellikle bu gruptaki kişilere yeni hatırlatma dozunu olmasını öneriyoruz.

Risk grubunda olmayan, genç gruptaki kişiler de vücutlarındaki antikor seviyesini yüksek tutmak için hatırlatma dozu olabilir. Bu kişilerin çevrelerinde risk grubundaki yakınlarını koruması, hastalığın toplumda yayılıp mutasyona uğramasının engellenmesi için de önemli."

Öngörülemeyen varyantlara bağlı olarak vaka sayılarında dünya genelinde bir artış yaşandığının ve bunun turizmdeki hareketlilikle arttığının altını çizen Köksal, herkese toplu ulaşım gibi alanlarda maske takma ve mesafeye dikkat etme önerisinde bulundu.

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