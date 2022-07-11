Bakan Kasapoğlu: Amacımız, öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmek

Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında yaklaşık 3,5 milyon kişiye eğitim verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme branşını projelerimizle çok ciddi şekilde destekliyoruz. Amacımız, öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmek." dedi.

Proje sayesinde yüzme sporunun artık daha ulaşılabilir hale geldiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin neresinde olursa olsun ülkenin gençlerini yarına en güzel şekilde hazırlayacaklarını belirterek, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte nice şampiyonları, yıldızları, bu şanlı bayrağı gururla dalgalandıracak gençlerimizi yetiştireceğiz. Su sporlarında da uluslararası anlamda büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine talebin yoğun olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk etapta sadece ilkokul öğrencileri için 65 ilde başlatılan pilot uygulama, gelen talepler doğrultusunda, 81 ile yayıldı. 'Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı' kapsamında yürütülen proje ile 2018 yılında 125 bin 231 ilkokul öğrencisi yüzme öğrendi. Projenin kapsamının genişletilmesiyle beraber bu sayı her yıl katlanarak çoğaldı. 7'den 70'e her yaşta katılımcının projeye dahil olmasıyla 2019 yılında 240 bin 794, 2020 yılında 1 milyon 20 bin 459, 2021 yılında 1 milyon 828 bin 931 kişi yüzme öğrendi. 2018 -2022 yılları aralığında proje kapsamında yüzme öğrenenlerin sayısı 3 milyon 453 bin 189 kişiye ulaştı."

Bakanlığın yüzme branşına verdiği önem kapsamında yaptırılan kamu araştırmasında ise dikkat çekici verilere ulaşıldı.

Araştırmaya göre, katılımcıların yarısından fazlası yüzmeyi kendi kendine öğrendi. Eğitim alanların oranı yüzde 19, yüzme bilmeyenlerin oranı yüzde 25 olarak gözlendi.

"İmkanınız olsa hangi sporu düzenli yaparsınız?" sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde, yüzde 34 oranla yüzme ilk sırada yer aldı.