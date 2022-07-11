Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 15:09
K.A. (19) idaresindeki 03 ACN 014 plakalı otomobil, Taşoluk beldesi yakınlarında şarampoldeki beton elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü K.A, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan K.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız