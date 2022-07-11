Firari FETÖ'cüler saklandıkları ülkelerde birer birer yakalandı

Yıllarca sinsice devlete sızdılar, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine kalkıştılar. Amaçlarına ulaşamayınca yurt dışına kaçtılar.

Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı peşlerini bırakmadı. Haritalandırma, bilgilendirme ve adli iş birliği aşamalarından oluşan 3 kademeli takip sistemiyle FETÖ'cüler adım adım izlendi. Yurt dışında yakalanan 100'ün üzerinde firarı üst düzey FETÖ'cü Türkiye'de adalete teslim edildi.

Elebaşının yeğeni Selahattin Gülen Kenya'da yakalandı

Onlardan biri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen. Örgütün kilit isimlerindendi. Gizli yapılanmalarla irtibatı sağlıyordu. Kenya'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi. Sorgusunda amcası Fetullah Gülen'in terörist başı olduğunu itiraf etti.

Orhan İnandı'ya nokta operasyon

MİT'in yakaladığı bir başka isim Orhan İnandı. 2017'ye kadar FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusu idi. Daha sonra örgütün Orta Asya genel sorumluluğuna getirildi. FETÖ'cü İnandı, MİT'in nokta operasyonu ile yakalandı.

FETÖ-PKK ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay Özbekistan'da yakalandı

Bir diğer isim ise Gürbüz Sevilay. FETÖ'nün, terör örgütü PKK ile ilişkisini sağlayan kişiydi. Suriye'de PKK/KCK sorumlularıyla örgüte ait karargahlarda görüştüğü tespit edildi. Başarılı bir operasyon ile Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.

İsmail Okkalı KKTC'de yakayı ele verdi

İsmail Okkalı da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki gizli yapılanmasında yer aldı. Örgüt toplantıları için ev temin sorumlusuydu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçtı. MİT ve Emniyet'in başarılı operasyonu ile yakayı ele verdi.

Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da yakalandı

Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır da Ukrayna'da yakalanan isimlerdendi. Bozkır, Ukrayna'da bulunduğu dönemde, FETÖ'nün yayın organlarındaki röportajlarında Türk devlet kurumları hakkında asılsız iddialarda bulunmuştu.

Osman Karaca, Kamboçya'da ele geçirildi

Örgütün Meksika sorumlusu Osman Karaca Kamboçya'da yakalanarak adalet karşısına çıkarılan isimlerden oldu.

FETÖ'ye yurt dışında da nefes aldırılmadı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kurumların iş birliği ile onlarca operasyon yapıldı. Türkiye, örgüt üyelerine yurt dışında da rahat olamayacaklarını net bir şekilde hissettirdi.

Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler için "Gedeceğiz, nereye kaçarlarsa kaçsınlar onlar kaçacak biz kovalayacağız" diye konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetmişti;

"Son dönemde üst üste yakalanan isimler FETÖ'ye dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik bu böyle biline."