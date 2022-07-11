Darbe girişimi davalarında 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

15 Temmuz Darbe Davaları Platformundan yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiği hatırlatılarak, hain saldırının başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet olmak üzere milletin cesur direnişi ile durdurulduğu belirtildi.

Yargılamaların nihai durumuna ilişkin bilgilere yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 58 ilde darbe yargılamaları yapılmış olup Türkiye genelinde başlangıçta 289 dava ile 4 ek dava olmak üzere toplam 293 fiili darbe davası görülmüştür. Mahkemelerce yapılan tefrikler, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozulmalar sonrasında dosya sayısı 400'ü aşmış durumdadır. "

Açıklamada, başlangıçta açılan fiili darbe davasının tamamının ilk derece mahkemelerinde karara bağlandığına vurgu yapılarak, İstanbul'da açılan 4 ek dava ile tefrik ve bozma sonrası yargılamaların ise devam ettiği kaydedildi.

- "289 dosyada karar verildi"

İstanbul ve Ankara'daki yargılamaların geldiği aşamaya ilişkin detayların da yer aldığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"293 fiili darbe davasından sonradan açılan 4 dava ilk derece mahkemesinde derdest olup 289 dosyada karar verilmiştir. 11 dava istinaf aşamasında, 263'ü ise Yargıtay aşamasındadır. Yargıtay aşamasında olan davalardan 119'u hakkında onama veya düzelterek onama kararı verilmiş, 46'sı hakkında bozma/kısmen bozma kararı verilmiştir. 71 dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesinde inceleme sırasında beklemekte, 21 dosya Yargıtay savcılığında bulunmakta, 6 dosya hakkında ise Yargıtay dairesi tarafından esasa ilişkin olmayan (iade, tebligat, red vb.) kararları verilmiştir. Fiili darbe davalarından Yargıtayın onama kararı verdiği 119 dava ile kanun yoluna başvurulmayan 4 dava olmak üzere toplam 123 dava ise tüm aşamalardan geçerek kesinleşmiş durumdadır.

Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 725 kişi hakkında karar verilmiş olup 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1891 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir."

- "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların 85'i general"

Açıklamada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıkların 85'inin general, 1116'sının subay, 226'sının astsubay, 56'sının uzman çavuş, 6'sının polis memuru, 12'sinin er, 61'inin askeri öğrenci, 32'sinin sivil olduğuna dikkat çekildi.

Sanıklardan 24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivilin müebbet hapis cezasına çarptırıldığına vurgu yapılan açıklamada, 26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil kişi ve bir mülki amirin ise değişen sürelerde hapis cezası aldığı belirtildi.

Açıklamada, 24 general, 461 subay, 397 astsubay, 615 uzman çavuş, 32 polis memuru, 1165 er, 154 askeri öğrenci ve 22 sivil kişi hakkında da beraat kararı verildiği vurgulandı.

- "Bundan sonraki süreçleri de sonuna kadar takip edeceğiz"

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu adına görüşlerine yer verilen avukat Mehmet Alagöz, davaların büyük çoğunlukla onandığının görüldüğünü söyledi.

Bununla beraber sanıkların daha fazla ceza alması gerektiği gerekçesiyle bozma kararları verildiği gibi sanıkların ceza almaması veya daha az ceza alması yönünde de bozma kararlarının bulunduğuna dikkati çeken Alagöz, "Özellikle alt rütbeli sanıklarla ilgili olarak sanıkların darbe suçundan değil de darbeye yardım etmek suçundan cezalandırılmaları gerektiği yönünde bozma kararları verildiği görülmektedir. Ayrıca bazı sanıklar hakkında ByLock, ankesör-ardışık arama kayıtları, aleyhlerine tanık beyanlarının ortaya çıkması gibi yeni delillerin ortaya çıkması nedeniyle de sanıkların örgütsel konumlarının incelenmesi yönünde bozma kararları verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Avukat Alagöz, yargılamalarda masumların ayıklanması, suçlu olanların en sert şekilde cezalandırılması arzusu ve çabası içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mahkemelerde de bu ayıklama çabasının bulunması, her sanığın eyleminin ayrı ayrı ortaya konulması, Yargıtay aşamasında da sanıkların her birinin konumunun değerlendirilerek rütbesi ne olursa olsun sanıklar hakkındaki en küçük bir şüphenin dahi giderilmeye çalışılması bizleri de memnun etmektedir. Türkiye'de bir daha darbe girişimlerinin yaşanmaması, darbeye yeltenenlerin cezasız kalmaması ve verilebilecek en ağır cezaya çarptırılmaları için yargılamaların her aşamasında bizler de var olacağız. 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının ve gazilerin avukatları olarak bu davaları milletin ve ümmetin davası olarak görüyoruz. Yargılama aşamalarını başından itibaren takip ettiğimiz gibi bundan sonraki süreçleri de sonuna kadar takip edeceğiz. Milletimiz 15 Temmuz gecesi vatanına sahip çıktı. 15 Temmuz direnişi darbelere/darbecilere karşı milletimizin makus talihini yenme fırsatı sundu. Bizler de bu kutlu mirasa sahip çıkarak milletimizin davasına ve hukukuna sahip çıkacağız, milletimiz müsterih olsun."