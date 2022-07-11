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Bakan Kasapoğlu yeni destek programını duyurdu: İlk olarak iki ilde uygulanacak

Bakan Kasapoğlu; 'Sunduğumuz destekle kırsaldaki gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı ilk olarak Ağrı ve Kars illerinde uygulanacak' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 19:00
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Bakan Kasapoğlu yeni destek programını duyurdu: İlk olarak iki ilde uygulanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının; eğitim, sürdürülebilir gelir ve kültürel kalkınma başta olmak üzere gençlerin katılımını arttırmak ve geçim kaynaklarının güçlendirilmesi üzerine planlanmış finansal destek programı başlatacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı ile gençleri desteklemek ve gelecek hayallerine katkı sunabilmekten dolayı büyük bir heyecan duyduklarını belirtti.

Sundukları destekle kırsaldaki gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracaklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Kapasitelerini geliştirme imkanı bulunmayan gençleri ve istihdam modeli geliştirebilecek kurum ve kuruluşları bir araya getiriyoruz. Emeği ile güçlenen, büyüyen gençlerin her zaman arkasında olacağız. Ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek gençlerimizin gelecek hayallerine katkı sunabilmekten büyük bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- 3 milyon 500 bin liraya kadar bütçelendirilmiş teklifler kabul edilecek

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı ile genç odaklı ve bölgesel ihtiyaç çerçevesinde, kapasitelerini geliştirebilme ve kendilerini güçlendirme imkanı bulamayan gençler ile teknolojik üretim ve kapasite geliştirme tecrübesi bulunan, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Program ile gençler, ihtiyaç çerçevesinde, alternatif üretim ve istihdam modelleri geliştirebilecek, kapasite artırımına yönelik çalışmalar düzenleyebilecek.

Başvuru sahibi sivil toplum kuruluşu, projenin yürütülmesi sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunabilecek.

Ulusal veya uluslararası proje yapma deneyimi olan, günümüz ihtiyaçlarına teknolojik çözümler üretebilen üniversite araştırma ve uygulama merkezleri, çağrı teklifine uygun üretim yapan teknoloji şirketleri, tekno-kentlerde yerleşik şirketler ile buna benzer teşekküllerden yardım alabilecek ve bunlarla iş birliğinde olabilecek.

- İlk olarak Ağrı ve Kars'ta uygulanacak

Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı ilk olarak Ağrı ve Kars illerinde uygulanacak.

Hibe çağrısı kapsamında her bir il için birer proje finanse edilecek. Proje başı en fazla 3 milyon 500 bin TL'ye kadar bütçelendirilmiş teklifler kabul edilecek. Her bir başvuru sahibi sadece bir il için başvuru yapabilecek.

Açıklamada programın başvuru ve detaylı bilgilerine "http://www.kbgg.gsb.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

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