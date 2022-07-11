Türkiye'nin yardım eli 80 ülkede

Türk insanı ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yola çıktı, bağış yapılan kurbanlar Nijerya, Afganistan ve Mali gibi onlarca ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da toplam bin 600 büyükbaş kurban keserek 90 bin aileye dağıttı.

Vakıf gönüllüleri, çocuklara Türk bayrağı, balon ve şeker de hediye etti.

Mali'de de Kurban Bayramı boyunca 3 binden fazla büyükbaş hayvan kesildi.

Ülkede vekalet yoluyla kesilen 21 bin 322 hisse kurban eti, 350 bin kişiye ulaştırıldı.

Afganistan'da vekaletle kesilen kurbanların eti 26 bin Afgan aileyle buluşturuldu.

Pakistan ve Bangladeş'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı

Türk Diyanet Vakfı bu yıl 80 ülke, 345 bölgede kesilen kurbanlarla, zor durumdaki çok sayıda kişiye umut oldu.

Türk Kızılay, Pakistan'ın birçok bölgesinde 50 bin kişiye et dağıttı. Pek çok Türk sivil toplum kuruluşu da ülkedeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Arakanlı Müslümanlara yardım eli uzattı.

Bangladeş'teki Cox's Bazar dahil bazı bölgelerde 300 büyükbaş kurban kesildi. Etler, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplarda 8 bin aileye ulaştırıldı.

İHH'nın 3 yardım gönüllüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın Togo'daki yardım ekibinden ise acı haber geldi.

Ercan Ersoy, Resul Çerezoğlu, İbrahim Chabane ((ŞABAN)) trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazada, Mehmet Ali Akpınar ve Mustafa Aydın ise yaralandı.