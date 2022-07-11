Van'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Van'ın Çatak ilçesinde ot biçme nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Temmuz 2022 23:49
İlçeye bağlı Sırmalı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi de olay yerinde çağrılan ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4'ü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma mahallede, polis ekipleri de hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız