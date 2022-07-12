Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yer yer mevsim normallerinin (2-4 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.