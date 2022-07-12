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Kıskançlık krizine girdi, kızının önünde dehşet saçtı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kıskançlık krizine giren koca, 4 yaşındaki kızı önünde eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Temmuz 2022 07:42
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Kıskançlık krizine girdi, kızının önünde dehşet saçtı

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir vahşet yaşandı! Kıskançlık krizine giren koca, 4 yaşındaki kızı önünde eşi ve kayınvalidesini öldürdü, baldızı ve bacanağını da yaraladı. Daha sonra kendisini almaya gelen polislere de ateş açan şahış özel harekat polislerinin eve girmesiyle yakalandı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Akıncılar Sokak'ta yaşındı. İddiaya göre, eşi Zeynep Turgut (25) ve kayın validesi Nedime Dinçer'le (56) aynı evde yaşayan Turgay Turgut (31), eşinin telefonla attığı bazı mesajlardan ötürü kıskançlık krizine girdi. O sırada bayram ziyareti için eve gelen baldızı ve bacanağı, eşiyle tartışma yaşayan Turgay Turgut'u sakinleştirmek için araya girdi. Öfkeli koca sakinleşmeyince kayınvalidesi polisi arayarak damadını ihbar etti.

Bir türlü sakinleşmeyen koca, balkona çıkarak elindeki silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Cinnet getiren öfkeli koca, eşini ve kayınvalidesini 4 yaşındaki kızının önünde öldürdü. Baldızı ve bacanağını da yaralayan Turgut, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmadı ve özel harekat ekipleriyle çatışmaya girdi. Polis ekiplerine uzun süre direnen Turgut, özel hareket polislerinin eve girmesiyle gözaltına alınırken yaşanan çatışmada bir özel harekat polisi de yaralandı.

Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından sağlık ekibi de içeriye girdi. Zeynep Turgut ve annesi Nedime Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Ayşe Kıyak ve Umut Kıyak ise hastaneye götürüldü.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANI ANLATTI

Olay sırasında sokakta bulunan Zafer Oyman, "Olay gecesi saat 02.00 sularında ben durağımıza geldim. Özel harekat polisleri de 02.00 sularında burdaydı. Özel harekat polisleri şahısı iki defa ikaz ettiler. Teslim ol diye, şahıs da memur arkadaşlara ateş ederek karşılık verdi. Silahla ateş etti. Özel Hareket polisleri de şahısı etkisiz hale getirdi. Bugün duyduğumuza göre ise iki kişiyi katletmiş 2 kişiyide yaralamış. 1 tane de polisi yaralamış. Olayda görebildiğimiz oydu. Olay yeri güvenlik çemberi altındaydı bizi de bölgeye sokmadılar" diye konuştu.

Öte yandan ekiplerin evde yaptığı aramalarda 2 tabanca bulundu. Gözaltına alınan Turgay Turgut ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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