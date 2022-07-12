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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Temmuz 2022 09:39
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde dünya evine girecek.

HÜMEYRA ŞAHİN KİMDİR?

İstanbul'da doğdu. Tam adı Havva Hümeyra Şahin'dir. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu (1998). Marmara Üniversitesi'nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda yüksek lisans yaptı. 2007-2008 yılları arasında eğitim amacıyla Londra'da bulundu. İtalyan Roma İşletme Okulu'nda Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master programına girdi. Ulusal ve uluslararası projelerde içerik ve konsept danışmanlığı yaptı. Çeşitli edebiyat dergilerinde deneme ve öyküleri yayımlandı. Lacivert adlı ilk öykü kitabı 2012 yılında basıldı. Aktif sivil toplum çalışmaları içinde yer aldı, Meridyen Derneği'nin başkanlığını yürüttü. Uzun süre Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Halen Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak aktif görev yapmaktadır.

FUAT OKTAY KİMDİR?

1964 yılında Yozgat-Çekerek'te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi boyunca çok sayıda ortak girişim projesini hayata geçirdi.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngilizce biliyor. Üç çocuk babasıdır.

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