Malatya'da tabelaya çarpan otomobil şarampole düştü, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yön tabelasına çarparak şarampole düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Temmuz 2022 10:22
Malatya-Kayseri kara yolunda Enes Korkmaz'ın kullandığı 06 HA 7108 plakalı otomobil, Develi Mahallesi yakınlarında yön tabelasına çarparak şarampole düştü.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız